Более 49 млн выделили власти на благоустройство студенческого парка ДВФУ

Ранее стало известно, что ландшафтно-парковая зона ДВФУ будет полностью благоустроена в этом году в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». В библиотеке «БУК» на встрече 5 февраля авторы проекта представили предварительную концепцию, основанную на результатах онлайн-опросов. Жители, часто посещающие набережную для спокойного отдыха у моря, смогут в обновленном парке читать книги, общаться и наслаждаться видами на бухту Аякс и Русский мост.