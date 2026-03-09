Более 49 млн выделили власти на благоустройство студенческого парка ДВФУ

Власти Владивостока объявили аукцион на выполнение работ по благоустройству ландшафтно-парковой зоны ДВФУ, расположенной на острове Русский во Владивостоке. Начальная цена контракта составляет 49 998 864,29 рубля. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок (16+), сообщает ИА PrimaMedia.
Согласно проекту контракта, подрядчик обязан выполнить все работы с 1 апреля по 14 августа 2026 года поэтапно в соответствии с графиком выполнения работ. В перечень обязательных мероприятий входят: установка летнего и круглогодичного туалетных модулей, устройство амфитеатров с подиумом, комплексное благоустройство территории парка.
Ранее стало известно, что ландшафтно-парковая зона ДВФУ будет полностью благоустроена в этом году в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». В библиотеке «БУК» на встрече 5 февраля авторы проекта представили предварительную концепцию, основанную на результатах онлайн-опросов. Жители, часто посещающие набережную для спокойного отдыха у моря, смогут в обновленном парке читать книги, общаться и наслаждаться видами на бухту Аякс и Русский мост.
Особенно активные горожане высказались за создание пунктов проката велосипедов, самокатов и роликов. Также прозвучали предложения установить скамейки с навесами для защиты от солнца. Проектировщики рассказали, что в планах установка современных туалетов, сцены для мероприятий, качелей и дополнительное озеленение. Работы будут вестись поэтапно, чтобы детально проработать каждую зону.