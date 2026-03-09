«Купибилет»: любовь к путешествиям оказалась важным критерием выбора партнера

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Свыше половины — 53% — опрошенных россиян называют любовь к путешествиям важным критерием при выборе партнера, при этом каждый пятый считает, что отказ от совместных поездок может стать поводом для расставания. Об этом говорится в исследовании сервиса «Купибилет», с которым ознакомился ТАСС.
«53% россиян считают любовь к путешествиям важным критерием при выборе партнера. Для 17% это принципиальный вопрос — без стремления к поездкам они не готовы строить отношения. Еще 36% отмечают, что это скорее важно, но допускают компромисс. При этом 30% относятся к теме нейтрально, а 17% признались, что не хотели бы, чтобы партнер любил путешествовать», — рассказали в компании.
Каждый пятый россиянин (21%) считает, что отказ от путешествий вместе может стать поводом для расставания. В то же время 28% уверены, что партнерам иногда стоит отдыхать по отдельности. Что касается формата отдыха, 29% респондентов считают лучшими поездки с друзьями. 17% уверены, что идеальный вариант — путешествовать с детьми, еще 15% предпочитают отправляться в поездки с родителями. При этом 14% считают, что детей на время путешествий лучше оставлять с бабушками и дедушками, отмечается в исследовании.
В опросе приняли участие около 1,5 тыс. совершеннолетних россиян. В нем была возможность множественного выбора ответов.