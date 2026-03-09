«Купибилет»: любовь к путешествиям оказалась важным критерием выбора партнера

Каждый пятый россиянин (21%) считает, что отказ от путешествий вместе может стать поводом для расставания. В то же время 28% уверены, что партнерам иногда стоит отдыхать по отдельности. Что касается формата отдыха, 29% респондентов считают лучшими поездки с друзьями. 17% уверены, что идеальный вариант — путешествовать с детьми, еще 15% предпочитают отправляться в поездки с родителями. При этом 14% считают, что детей на время путешествий лучше оставлять с бабушками и дедушками, отмечается в исследовании.