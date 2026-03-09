Кучеров догнал Маккиннона в списке лучших бомбардиров сезона НХЛ

ВАШИНГТОН, 9 марта. /ТАСС/. Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров догнал канадского форварда «Колорадо» Натана Маккиннона в списке лучших бомбардиров регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
На счету Кучерова 104 очка (34 гола + 70 результативных передач) в 58 матчах. Маккиннон набрал 104 очка (43+61) по итогам 61 проведенной игры. Лидирует канадский нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид, в активе которого 108 очков (35+73) в 64 играх.
Ранее ТАСС сообщал, что Кучеров набрал 4 очка в гостевой игре против «Баффало», в которой команды на двоих забросили 15 шайб.