В небе над Седельниково в Омской области заметили редкую птицу

Кроме того, специалисты рассказали о том, откуда возникло такое название. Хвост у орлана действительно белый. Однако такой расцветки он достигает не сразу — у более молодых особей хвост двухцветный. У орлана, которого заснял охотинспектор, хвост чисто белый.