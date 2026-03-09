В небе над Седельниково в Омской области заметили редкую птицу

В небе над Седельниково на севере Омской области заметили редкую птицу, занесенную в Красную книгу.
Как рассказали в Управлении по охране животного мира Омской области, эта птица примечательная не только тем, что она очень редкая. Она одна из самых крупных в Омской области. Размах крыльев орлана-белохвоста достигает порой 2,5 метров.
Кроме того, специалисты рассказали о том, откуда возникло такое название. Хвост у орлана действительно белый. Однако такой расцветки он достигает не сразу — у более молодых особей хвост двухцветный. У орлана, которого заснял охотинспектор, хвост чисто белый.
«Это верный признак, что птица взрослая, опытная, старше 5 лет», — рассказали специалисты.