Стало известно, сколько молодых россиян ведут здоровый образ жизни

«Более 12 лет в вузах и колледжах успешно работает сеть студенческих спортивных клубов. Сегодня их уже 903, они есть в каждом регионе России. Это настоящие центры притяжения, где молодые люди могут выбрать любой вид спорта: от футбола и баскетбола до скалолазания или чирлидинга. В некоторых учебных заведениях работают одновременно больше 30 секций. Такое разнообразие позволяет каждому найти занятие по душе, а значит — полюбить спорт и сделать его частью своей жизни», — отметил Гуров.