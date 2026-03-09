Во Владивостоке суд лишил мигранта диплома автослесаря

По информации силовиков и региональных СМИ, такая схема действовала с ноября 2021 года по июнь 2023 года и позволила оформить дипломы почти двум сотням иностранцев. Эти документы затем подавали в миграционные органы, чтобы обойти квоты и получить разрешение на временное проживание в России.