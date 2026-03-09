Во Владивостоке суд лишил мигранта диплома автослесаря

Ленинский районный суд Владивостока лишил гражданина Узбекистана диплома автослесаря, который тот использовал для оформления разрешения на проживание в России. Решение приняли по иску прокуратуры Приморского края, которая сочла документ фиктивным.
По данным издания «Золотой мост», мужчина получил разрешение на временное проживание, представив диплом государственного образца по специальности «слесарь по ремонту автомобилей, водитель автомобиля», выданный краевым государственным автономным профессиональным образовательным учреждением «Региональный технический колледж». В дальнейшем проверка показала, что фактически он в этом колледже не учился, занятия не посещал, а экзамены и защиту выпускной работы ему оформили без личного участия.
Поводом для иска стали материалы уголовного дела об организации незаконной миграции, которое расследовал следственный отдел УФСБ России по Приморскому краю. Следователи установили, что сотрудники колледжа вместе с посредником наладили схему «легализации» иностранцев: их зачисляли на платное обучение, формально проводили аттестацию и выдавали дипломы, хотя реального учебного процесса не было.
По информации силовиков и региональных СМИ, такая схема действовала с ноября 2021 года по июнь 2023 года и позволила оформить дипломы почти двум сотням иностранцев. Эти документы затем подавали в миграционные органы, чтобы обойти квоты и получить разрешение на временное проживание в России.
В случае с гражданином Узбекистана посредник подготовил от его имени комплект бумаг для миграционной службы, куда вошла копия спорного диплома. Прокуратура посчитала, что квалификация «слесарь по ремонту автомобилей, водитель автомобиля» присвоена незаконно, а сам документ стал основанием для получения разрешения на проживание.
Суд согласился с доводами надзорного ведомства и признал диплом о среднем профессиональном образовании недействительным. В прокуратуре Приморского края отмечают, что после аннулирования документа миграционные органы смогут отдельно решить вопрос о дальнейшем пребывании этого иностранного гражданина в России.