ПВО за ночь уничтожила 163 украинских беспилотника

Бойцы сбили 54 БПЛА в Брянской области, 47 — в Крыму, 16 — в Краснодарском крае, 11 — в Калужской области, восемь — в Новгородской, пять — в Белгородской. Еще по четыре беспилотника уничтожили над акваторией Черного моря и в Смоленской области, по три — в Воронежской и Адыгее, по два — в Ростовской области и над акваторией Азовского моря, по одному — в Астраханской, Волгоградской, Орловской и Тверской областях.