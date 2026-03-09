Губернатор поручил усилить уборку свердловских трасс в морозы и снегопады

Снегопады стали причиной ряда серьезных ДТП на дорогах региона, из-за чего на нескольких участках 8 марта оказалось затруднено движение всех видов транспорта. Частично было ограничено движение на трассу Ачит — Екатеринбург в районе Первоуральска, на 41-м километре дублера Сибирского тракта, а также на 231-м километре трассы Екатеринбург — Тюмень в районе Талицы.