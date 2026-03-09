Ричмонд
Губернатор поручил усилить уборку свердловских трасс в морозы и снегопады

Дороги Свердловской области активно чистят от снега.

Источник: Комсомольская правда

Губернатор Свердловской области Денис Паслер 8 марта дал поручение усилить уборку дорог региона во время снегопадов и морозов.

На уборку трасс вывели 199 комбинированных дорожных машин, 34 автогрейдера, 18 машин с отвалом, а также 24 единиц прочей спецтехники. Чистить трассы будут до полного устранения последствий сильных мартовских снегопадов.

— До устранения зимней скользкости дорожники использовали 2400 тонн пескосоляной смеси, — рассказывают в Департаменте информационной политики Свердловской области.

Снегопады стали причиной ряда серьезных ДТП на дорогах региона, из-за чего на нескольких участках 8 марта оказалось затруднено движение всех видов транспорта. Частично было ограничено движение на трассу Ачит — Екатеринбург в районе Первоуральска, на 41-м километре дублера Сибирского тракта, а также на 231-м километре трассы Екатеринбург — Тюмень в районе Талицы.