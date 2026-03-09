Ричмонд
ПВО за ночь уничтожила 163 украинских беспилотника

Силы ПВО ночью уничтожили 163 БПЛА ВСУ над регионами РФ.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Средства ПВО перехватили и уничтожили за ночь над 14 регионами России, а также Азовским и Черным морем 163 украинских беспилотника, сообщили в Минобороны.

«В течение прошедшей ночи в период с 23.00 8 марта до 07.00 9 марта дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 163 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — говорится в сообщении.

Бойцы сбили 54 БПЛА в Брянской области, 47 — в Крыму, 16 — в Краснодарском крае, 11 — в Калужской области, восемь — в Новгородской, пять — в Белгородской. Еще по четыре беспилотника уничтожили над акваторией Черного моря и в Смоленской области, по три — в Воронежской и Адыгее, по два — в Ростовской области и над акваторией Азовского моря, по одному — в Астраханской, Волгоградской, Орловской и Тверской областях.

В ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше