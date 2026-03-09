Топ-5 главных новостей в Молдове 9 марта 2026: В страшной гибели женщины в Кишиневе обвиняют ее мужа — одного из лидеров ПАС; в Молдове ПАС говорит о соблюдении Конституции когда это ей выгодно; нало

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро понедельника, 9 марта 2026:
1 Женщина в Кишиневе погибла, упав с высоты 11-го этажа: Правозащитники обвиняют ее мужа, одного из топов ПАС, в домашнем насилии и доведении до трагедии.
2 Тут уважаю Конституцию, а там — не очень: Правящая в Молдове партия говорит о соблюдении Основного закона страны только тогда, когда это выгодно ПАС.
3 Налог на недвижимость в Молдове был посчитан без учёта ее реальной стоимости: В итоге у некоторых он вырастет в 3−4 раза.
4 Долг под 5 млрд долларов, пауза с МВФ, исчерпанные лимиты, отсутствие собственной генерации и промышленной базы. «Это не “временные трудности”, это структурный демонтаж Молдовы» — мнение.
5 Температурные качели в Молдове: Днем тепло, хоть куртки снимай, а ночью температура падает на 15 градусов.
