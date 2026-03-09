Новосибирцев предупредили о рисках аллергии от стеблей цветов

Накануне в России отметили Международный женский день. Множество женщин получили в подарок букеты. При этом, жительницам с аллергией стоит быть аккуратнее. Угрозу таят как бутоны, так и срезанные стебли. Об этом сообщила ТАСС завлабораторией клеточно-молекулярных механизмов иммунопатологии НИИ фундаментальной и клинической иммунологии, преподаватель НГУ Тамара Тыринова.
Особую осторожность с цветами стоит проявить флористам, собирающим десятки букетов в день. При появлении симптомов аллергии, рекомендуют промыть водой слизистую носа и глаз, а также смыть пыльцу с рук.
— Аллергические реакции могут быть вызваны эфирными маслами, которые выделяют цветы, но срезанные цветы уже содержат их в небольшом количестве. Я бы отметила еще сок, который выделяется, когда мы обрезаем стебли, — сказала Тыринова.
К примеру, сок нарциссов может вызвать на коже контактный дерматит.