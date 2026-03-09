Ричмонд
+15°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новосибирск и Чистоозёрное связал новый маршрут с пересадкой в Татарске

С 6 марта для жителей Новосибирской области стал доступен новый мультимодальный маршрут, соединяющий областной центр с посёлком Чистоозёрное. Добраться до пункта назначения теперь можно на пригородном поезде до Татарска, а затем пересесть на автобус.

Источник: Сиб.фм

Как сообщается на сайте АО «Экспресс-пригород» Электропоезд № 7141 отправляется с вокзала Новосибирск-Главный в 14:02 и прибывает в Татарск в 19:50. Далее пассажирам предстоит пересадка на автобус, следующий по маршруту Татарск — Чистоозёрное: он отправляется в 20:10 и доставляет путешественников в посёлок к 22:20. Общее время в пути составляет около восьми с половиной часов, а стоимость билета — 1310 рублей. На маршруте действуют льготы.

Обратный путь из Чистоозёрного в Новосибирск был организован ранее и продолжает функционировать. Автобус отправляется от посёлка в 5:40, прибывает в Татарск к 7:50, откуда в 8:21 уходит электричка до Новосибирска, прибывающая на станцию Новосибирск-Главный в 14:11.

Напомним, практика мультимодальных перевозок была внедрена в регионе по поручению губернатора Андрея Травникова в 2023 году. Схема «электропоезд плюс автобус» используется в тех случаях, когда доставить пассажира до места назначения только одним видом транспорта невозможно либо комбинация позволяет сделать маршрут более удобным.