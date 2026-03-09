Новосибирск и Чистоозёрное связал новый маршрут с пересадкой в Татарске

Как сообщается на сайте АО «Экспресс-пригород» Электропоезд № 7141 отправляется с вокзала Новосибирск-Главный в 14:02 и прибывает в Татарск в 19:50. Далее пассажирам предстоит пересадка на автобус, следующий по маршруту Татарск — Чистоозёрное: он отправляется в 20:10 и доставляет путешественников в посёлок к 22:20. Общее время в пути составляет около восьми с половиной часов, а стоимость билета — 1310 рублей. На маршруте действуют льготы.