Новосибирск и Чистоозёрное связал новый маршрут с пересадкой в Татарске

Как сообщается на сайте АО «Экспресс-пригород» Электропоезд № 7141 отправляется с вокзала Новосибирск-Главный в 14:02 и прибывает в Татарск в 19:50. Далее пассажирам предстоит пересадка на автобус, следующий по маршруту Татарск — Чистоозёрное: он отправляется в 20:10 и доставляет путешественников в посёлок к 22:20. Общее время в пути составляет около восьми с половиной часов, а стоимость билета — 1310 рублей. На маршруте действуют льготы.
Обратный путь из Чистоозёрного в Новосибирск был организован ранее и продолжает функционировать. Автобус отправляется от посёлка в 5:40, прибывает в Татарск к 7:50, откуда в 8:21 уходит электричка до Новосибирска, прибывающая на станцию Новосибирск-Главный в 14:11.
Напомним, практика мультимодальных перевозок была внедрена в регионе по поручению губернатора Андрея Травникова в 2023 году. Схема «электропоезд плюс автобус» используется в тех случаях, когда доставить пассажира до места назначения только одним видом транспорта невозможно либо комбинация позволяет сделать маршрут более удобным.