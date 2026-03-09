Минобороны: беспилотник ВСУ ночью уничтожили над Волгоградской областью

В целом же за обозначенный период военные сбили 163 беспилотника. Основной удар пришелся на приграничные регионы. В Курской области ликвидированы 54 БПЛА, в Крыму — 47, в Краснодарском крае — 16, в Калужской области — 11, в Новгородской области — 8, в Белгородской области — 5, в Смоленской области — 4, в Воронежской области и Адыгее по 3, в Ростовской области — 2, в Астраханской, Орловской и Тверской областях по 1. Ещё 4 дрона уничтожены над акваторией Чёрного моря и 2 над Азовским.