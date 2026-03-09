70 лет назад в Тбилиси вошли войска из-за митингов в честь Сталина

«Понять, что говорили выступающие, было почти невозможно — поток бессознательного! Внятно лишь Имя. Но они взвинчивали себя до хрипа, чуть не до слез, и психоз этот мгновенно передавался всем на площади. Толпа выдыхала криком. Ораторы на трибуне мелькали, как в ускоренной съемке… Невесть откуда выскочили делегаты из Киева. “Вся Украина бурлит!” — клятвенно заверяли они. Кто-то размахивал телеграммами: сообщают из Ленинграда, из Прибалтики — там тоже готовы выступить в поддержку Грузии. В сами депеши никто уже не заглядывал», — передавал происходящее Владимир Вердин, бывший в Тбилиси.