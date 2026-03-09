Избран новый верховный лидер Ирана: армия и дипломаты уже принесли клятвы верности

Совет экспертов Ирана избрал новым верховным лидером Исламской Республики Моджтабу Хаменеи. Об этом сообщает агентство Fars.
Согласно публикации, решение было принято единогласно. «По решению совета экспертов Моджтаба Хаменеи стал третьим верховным лидером Ирана», — говорится в сообщении агентства.
Отмечается, что Моджтаба Хаменеи является сыном аятоллы Али Хаменеи. Он стал третьим по счету верховным лидером в истории Исламской Республики.
Корпус стражей исламской революции (КСИР) официально присягнул на верность новому лидеру Ирана Моджтабе Хаменеи. Военное командование сообщило о готовности подчиняться его приказам. Иранский генеральный штаб отметил, что под руководством Моджтабы Хаменеи американские власти пожалеют о «любой агрессии» против Тегерана.
Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи поклялся в верности новому верховному лидеру страны от имени всех дипломатических работников возглавляемого им внешнеполитического ведомства.
Стоит отметить, что среди ключевых кандидатов на пост верховного лидера Ирана назывались не только сын погибшего Али Хаменеи Моджтаба Хаменеи. В списке были также и.о. высшего руководителя Ирана Алиреза Арафи, а также член Совета экспертов Ирана Мохаммад-Мехди Мирбагери.
Напомним, Али Хаменеи погиб в результате американских и израильских ударов по территории Ирана. На момент атаки верховный лидер Ирана находился на своем рабочем месте, где выполнял служебные обязанности. После его смерти иранские власти объявили 40-дневный траур. Тогда же погибли еще два высокопоставленных военачальника — секретарь совета обороны Али Шамхани и командующий КСИР Мохаммад Пакпур.
После таких атак американских и израильских войск КСИР объявил о начале «самой мощной» атаки против Израиля, а также военных объектов США в регионе Ближнего Востока. Буквально через несколько минут после этого иранские военные сообщили о проведении ударов по более чем по 20 американским военным базам, а также по зданию командования Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) и оборонному комплексу в Тель-Авиве.