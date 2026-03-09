Избран новый верховный лидер Ирана: армия и дипломаты уже принесли клятвы верности

После таких атак американских и израильских войск КСИР объявил о начале «самой мощной» атаки против Израиля, а также военных объектов США в регионе Ближнего Востока. Буквально через несколько минут после этого иранские военные сообщили о проведении ударов по более чем по 20 американским военным базам, а также по зданию командования Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) и оборонному комплексу в Тель-Авиве.