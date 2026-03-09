Новый ГОСТ на энергетики введут в России в 2027 году

Ключевое изменение — лимит на содержание тонизирующих веществ (кроме кофеина). В одной банке их не должно превышать 50% от верхней допустимой суточной нормы. Также вводится ограничение на массовую долю сухих веществ (сахаров) — не более 10%. Ранее норма касалась только энергетиков и была обратной (не менее 10%).