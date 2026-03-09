В «Мошеловке» рассказали о схеме обратного звонка

МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Мошенники массово переключаются на схему «обратного звонка»: рассылают смс-сообщения с предупреждением о взломе аккаунта на «Госуслугах» и просьбой перезвонить, рассказали РИА Новости в пресс-службе платформы «Мошеловка» Народного фронта.
«Мошенники массово переключаются на тактику “обратного звонка”. Жертве приходит смс или уведомление в мессенджер: “Ваш аккаунт на “Госуслугах” взломан. Для блокировки злоумышленников срочно позвоните по номеру +7…”. Перезванивая, абонент попадает в поддельный колл-центр “службы поддержки”, где его убеждают продиктовать данные карты или код из смс», — рассказали в «Мошеловке».
Целевая группа этих мошеннических схем — это пользователи «Госуслуг», онлайн-банков и микрофинансовых организаций (МФО). Схема актуальна для марта, поскольку внедрение новых защитных механизмов вынуждает преступников менять тактику, делая ставку на доверчивость и инициативу самих граждан.
В «Мошеловке» советуют не перезванивать по номеру, указанному в сообщении от незнакомого абонента. «А если вы уже перезвонили и вам говорят “перевести деньги на безопасный счет”, немедленно завершите разговор», — добавили там.
«Помните: настоящие сотрудники государственных и финансовых организаций никогда не просят вас перезванивать на мобильные номера», — заключили в «Мошеловке».