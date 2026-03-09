Праздники шоколадного торта и воображения

9 марта — день удивительного сочетания, где встретились юмор, сладкое наслаждение и креативность мышления. «АиФ-Волгоград» подготовил подборку тематических открыток ко всем трём праздникам, чтобы вы могли с улыбкой проводить затянувшиеся праздники, порадовать сладкоежек или поздравить знакомых изобретателей и творческих личностей.
Всенародный день ликвидации последствий 8 Марта.
9 марта в народном календаре появился неофициальный, но очень актуальный праздник — День ликвидации последствий Международного женского дня. После бурных поздравлений, застолий и цветочных букетов наступает время привести в порядок дом, разобрать подарки и вернуться к привычному ритму жизни. В этот день принято с юмором относиться к опустевшим вазам, горе посуды и осознанию, что праздник удался.
Главная традиция — навести уют, поблагодарить всех, кто участвовал в торжестве, и с лёгкой душой войти в рабочую неделю, которая в этом году начинается только завтра, 10 марта. Чтобы с улыбкой поздравить близких с этим необычным днём, выберите забавную открытку в нашей коллекции.
День шоколадного торта.
9 марта во всём мире отмечается День шоколадного торта — праздник одного из самых любимых десертов на планете. Считается, что праздник появился в США, точное происхождение, впрочем, неизвестно. Сам шоколадный торт — изобретение относительно молодое: сочетать шоколад с выпечкой стало возможным после 1828 года, когда научились массово получать какао-порошок и какао-масло из какао-бобов. Существует несколько легенд о первом таком торте: по одной версии, его приготовил французский шеф-повар для Жозефины, супруги Наполеона Бонапарта, по другой — авторство принадлежит американке Саре Ли.
Сегодня главная традиция праздника — испечь или купить шоколадный торт, угостить друзей и семью и поделиться радостью с окружающими. Чтобы поздравить сладкоежек с этим вкусным днём, выберите аппетитную открытку в нашей подборке.
День нестандартно мыслящих людей.
9 марта отмечается День нестандартно мыслящих людей — праздник, посвящённый тем, кто мыслит креативно, выходит за рамки привычного и предлагает оригинальные решения. Идея создания такого дня возникла в середине XX века, когда общество начало активно ценить уникальность и оригинальность мышления как ключевой элемент прогресса в науке, искусстве и бизнесе. Нестандартное мышление — это способность смотреть на вещи под другим углом, находить необычные подходы к решению проблем и создавать что-то новое. Именно такие люди часто становятся лидерами мнений, меняют устоявшиеся нормы и стимулируют развитие общества.
В этот день проводятся семинары и тренинги по творческому мышлению, конкурсы нестандартных проектов и мастер-классы по развитию воображения. Чтобы поздравить знакомых изобретателей, художников или просто креативных друзей, выберите вдохновляющую открытку в нашей коллекции.