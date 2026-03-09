Праздники шоколадного торта и воображения

9 марта во всём мире отмечается День шоколадного торта — праздник одного из самых любимых десертов на планете. Считается, что праздник появился в США, точное происхождение, впрочем, неизвестно. Сам шоколадный торт — изобретение относительно молодое: сочетать шоколад с выпечкой стало возможным после 1828 года, когда научились массово получать какао-порошок и какао-масло из какао-бобов. Существует несколько легенд о первом таком торте: по одной версии, его приготовил французский шеф-повар для Жозефины, супруги Наполеона Бонапарта, по другой — авторство принадлежит американке Саре Ли.