Боец Андрей Саламатов из Тулуна героически погиб в зоне СВО

Боец Андрей Саламатов из Тулуна героически погиб в зоне специальной военной операции. Об этом в своих социальных сетях сообщил мэр города Михаил Гильдебрант.
— Администрация Тулуна выражает искренние соболезнования родным Андрея Саламатова в связи с его гибелью «за ленточкой», — уточняется в сообщении.
Близкие и друзья смогут проститься и проводить в последний путь Андрея Саламатова 10 марта 2026 года с 12:00 до 13:00 в храме Святителя Луки Крымского.
