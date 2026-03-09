Ричмонд
Боец Андрей Саламатов из Тулуна героически погиб в зоне СВО

Прощание с военнослужащим состоится 10 марта в 12:00.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Боец Андрей Саламатов из Тулуна героически погиб в зоне специальной военной операции. Об этом в своих социальных сетях сообщил мэр города Михаил Гильдебрант.

— Администрация Тулуна выражает искренние соболезнования родным Андрея Саламатова в связи с его гибелью «за ленточкой», — уточняется в сообщении.

Близкие и друзья смогут проститься и проводить в последний путь Андрея Саламатова 10 марта 2026 года с 12:00 до 13:00 в храме Святителя Луки Крымского.

Ранее КП-Иркутск рассказывала, как 38 лет назад многодетная семья из Иркутска захватила самолет, пытаясь сбежать из СССР. В результате трагедии погибли девять человек. Еще 36 получили травмы. Подробнее — читайте в материале.