Нефть Brent взлетела выше $119 впервые за почти четыре года

Цена нефти Brent на лондонской бирже ICE впервые с июня 2022 года превысила 119 долларов за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Источник: Life.ru

На 05:30 мск майские фьючерсы достигали отметки 119,36 доллара — рост составил 28,77 процента. К 05:35 мск котировки немного скорректировались до 117,8 доллара (плюс 27,09 процента).

Кстати, совсем недавно нефть марки Brent вплотную приблизилась к отметке $111,4 за баррель, обновив максимум с июля 2022 года. Поэтому цена вполне может стать ещё выше в ближайшее время.

Связывают это, конечно, с обострением ситуации на Ближнем Востоке, где до сих пор продолжаются боевые действия. Хуже всего от этого будет Европе, ведь она отказалась от российских энергоресурсов. А президент США Дональд Трамп утверждает, что эта тенденция будет краткосрочной, а цены понизятся после «устранения иранской угрозы».

Больше новостей о финансах, рынках и бизнесе — читайте в разделе «Экономика» на Life.ru.

