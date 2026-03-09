Национальный музей Татарстана возобновит экспедиции для пополнения своих фондов

Об этом в первом русскоязычном интервью рассказал новый директор музея Айрат Файзрахманов в рубрике «12 этаж» главному редактору «Татар-информа» Ринату Билалову.
«Это поездки по районам. Попробуем сделать первые шаги в этом году. Раньше это была активная деятельность. В связи с ограниченными фондовыми площадями эта деятельность практически свелась на нет. Фондовая экспедиция пополняла музейные фонды, а сейчас коллекция пополняется в основном за счет дарений», — пояснил Файзрахманов.
В стратегию развития музея и формирования фондов, также отметил он, войдет количественный показатель — миллион единиц хранения. Сейчас в фондах Национального музея РТ — более 920 тыс. единиц хранения.