Национальный музей Татарстана возобновит экспедиции для пополнения своих фондов

Национальный музей РТ намерен возобновить научно-исследовательские экспедиции по районам республики для пополнения своих фондов.

Источник: Татар-информ

Об этом в первом русскоязычном интервью рассказал новый директор музея Айрат Файзрахманов в рубрике «12 этаж» главному редактору «Татар-информа» Ринату Билалову.

«Это поездки по районам. Попробуем сделать первые шаги в этом году. Раньше это была активная деятельность. В связи с ограниченными фондовыми площадями эта деятельность практически свелась на нет. Фондовая экспедиция пополняла музейные фонды, а сейчас коллекция пополняется в основном за счет дарений», — пояснил Файзрахманов.

В стратегию развития музея и формирования фондов, также отметил он, войдет количественный показатель — миллион единиц хранения. Сейчас в фондах Национального музея РТ — более 920 тыс. единиц хранения.