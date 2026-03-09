Свыше 160 БПЛА ВСУ уничтожены ночью 9 марта над регионами России

В ночь на 9 марта беспилотники ВСУ попытались атаковать промышленную и гражданскую инфраструктуру в 14 регионах России, которые находятся за пределами специальной военной операции. Подразделения ПВО отразили налет дронов-камикадзе самолетного типа.
Как сообщает пресс-служба Минобороны РФ, всего (с 23:00 восьмого марта до 7:00 девятого марта) были перехвачены и сбиты 163 украинских БПЛА.
Самое большое количество летательных аппаратов уничтожено над территорией Брянской области — 54 дрона-камикадзе. Еще 47 БПЛА сбито над Крымом, 16 — в Краснодарском крае, 11 — в Калужской области, 8 — в Новгородской области, 5 — в Белгородской области, 4 — в Смоленской области, 3 — в Воронежской области, 3 — в Адыгее, 2 — в Ростовской области. По одному беспилотнику уничтожено в Астраханской, Волгоградской, Орловской и Тверской областях.
Еще шесть БПЛА поражены над акваторией Черного и Азовского морей.
Необходимо отметить, что во время празднования Международного женского дня противник, как следует из сводных данных Минобороны РФ, запустил по российским регионам 458 беспилотников-камикадзе.
Над Брянской областью 8 марта был уничтожен 181 летательный аппарат, в Краснодарском крае — 47, Тульской области — 40, Белгородской — 31, в Крыму — 31, в Московском регионе — 15. Под прицелом врага оказались объекты гражданской инфраструктуры в Курской, Рязанской, Астраханской, Волгоградской, Орловской, Ростовской, Калужской и Липецкой областях. Дроны противника также сбиты в Адыгее и над Черным и Азовским морями.