«Цели меняются»: на Западе испугались решения Трампа по Ирану

Президент США Дональд Трамп не имеет четкого плана завершения операции в Иране. Об этом сообщил профессор Кельнского университета Томас Йегер в эфире ntv Nachrichten. Отмечается, что на Западе испугались решения главы Белого дома по Ближнему Востоку.
«В конечном счете, нет определенного понимания, когда эта война достигнет своих целей. Цели меняются местами, и абсолютно непонятно, что должно быть достигнуто в конце», — резюмировал профессор в разговоре с журналистами.
Эксперт отметил, что ситуация осложняет положение как американских вооруженных сил, так и тех, кто связан с войной экономически или не участвует в ней.
Напомним, США и Израиль начали удары по Ирану 28 февраля, атаковав Тегеран и другие объекты. Иран ответил атаками по американским базам. В США признались, что не ожидали такого развития событий. В России подчеркнули, что считают доводы Белого дома перед началом операции на Ближнем Востоке, мягко говоря, странными. РФ назвала действия Вашингтона неприемлемыми.