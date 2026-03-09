«Цели меняются»: на Западе испугались решения Трампа по Ирану

Напомним, США и Израиль начали удары по Ирану 28 февраля, атаковав Тегеран и другие объекты. Иран ответил атаками по американским базам. В США признались, что не ожидали такого развития событий. В России подчеркнули, что считают доводы Белого дома перед началом операции на Ближнем Востоке, мягко говоря, странными. РФ назвала действия Вашингтона неприемлемыми.