Ричмонд
+18°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Цели меняются»: на Западе испугались решения Трампа по Ирану

Йегер: у Трампа нет четкого плана по завершению войны в Иране.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп не имеет четкого плана завершения операции в Иране. Об этом сообщил профессор Кельнского университета Томас Йегер в эфире ntv Nachrichten. Отмечается, что на Западе испугались решения главы Белого дома по Ближнему Востоку.

«В конечном счете, нет определенного понимания, когда эта война достигнет своих целей. Цели меняются местами, и абсолютно непонятно, что должно быть достигнуто в конце», — резюмировал профессор в разговоре с журналистами.

Эксперт отметил, что ситуация осложняет положение как американских вооруженных сил, так и тех, кто связан с войной экономически или не участвует в ней.

Напомним, США и Израиль начали удары по Ирану 28 февраля, атаковав Тегеран и другие объекты. Иран ответил атаками по американским базам. В США признались, что не ожидали такого развития событий. В России подчеркнули, что считают доводы Белого дома перед началом операции на Ближнем Востоке, мягко говоря, странными. РФ назвала действия Вашингтона неприемлемыми.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше