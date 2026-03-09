Вечером над Ростовской областью сбили два украинских беспилотника

\Вечером в воскресенье, 8 марта, дежурные системы ПВО отразили массированную атаку со стороны ВСУ на российские регионы. В ходе налета вечером над Ростовской областью сбили два беспилотника. Об этом сообщили в Министерстве обороны.
— В период с 20.00 до 23.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 34 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. В том числе 2 — над территорией Ростовской области, — уточнили в ведомстве.
Всего вражеские дроны попытались атаковать девять российских территорий. Основной удар пришелся на земли Краснодарского края и Московского региона, где военные поразили по восемь аппаратов. Также воздушные цели успешно перехватили над Крымом, акваторией Азовского моря, Курской, Рязанской, Белгородской областями и Республикой Адыгея.
Напомним, 28 февраля на трассе Васильевка — Бердянск около Черниговского округа беспилотник ВСУ целенаправленно ударил по гражданскому автомобилю. В транспортном средстве передвигались два волонтера из Ростова-на-Дону. В результате взрыва одна из женщин скончалась на месте, вторую экстренно госпитализировали в тяжелом состоянии. Погибшей оказалась 65-летняя ростовчанка Ирина Шкитова.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.