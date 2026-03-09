Ричмонд
+15°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вечером над Ростовской областью сбили два украинских беспилотника

Два вражеских беспилотника сбили вечером над Ростовской областью.

Источник: Комсомольская правда

\Вечером в воскресенье, 8 марта, дежурные системы ПВО отразили массированную атаку со стороны ВСУ на российские регионы. В ходе налета вечером над Ростовской областью сбили два беспилотника. Об этом сообщили в Министерстве обороны.

— В период с 20.00 до 23.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 34 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. В том числе 2 — над территорией Ростовской области, — уточнили в ведомстве.

Всего вражеские дроны попытались атаковать девять российских территорий. Основной удар пришелся на земли Краснодарского края и Московского региона, где военные поразили по восемь аппаратов. Также воздушные цели успешно перехватили над Крымом, акваторией Азовского моря, Курской, Рязанской, Белгородской областями и Республикой Адыгея.

Напомним, 28 февраля на трассе Васильевка — Бердянск около Черниговского округа беспилотник ВСУ целенаправленно ударил по гражданскому автомобилю. В транспортном средстве передвигались два волонтера из Ростова-на-Дону. В результате взрыва одна из женщин скончалась на месте, вторую экстренно госпитализировали в тяжелом состоянии. Погибшей оказалась 65-летняя ростовчанка Ирина Шкитова.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.

Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше