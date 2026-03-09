Самару и правый берег Волги свяжут скоростные суда с двигателями-водомётами

Врио министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области стал гостем пресс-центра samara.aif.ru, Артур Абдрашитов ответил на вопросы о реформе системы общественного транспорта в регионе. В том числе речь шла об обновлении парка речных судов.
В 2026 году продолжится эксплуатация «Валдаев». Но новых судов на подводных крыльях пока закупаться не будет. По словам главы ведомства, их достаточно. Однако к ним добавится новый тип речных машин, но другого типа. Самарская область приобретёт суда типа КС. Они тоже скоростные, но имеют другой тип движущей силы — не подводные крылья, а двигатели-водомёты. НА Волге самарцы смогут увидеть их уже в навигацию 2027 года.
«Мы планируем использовать их для доставки жителей и гостей Самары до близлежащих пунктов, в том числе наших островов», — рассказал Артур Абдрашитов.
Также врио министра сообщил о скором появлении на улицах Самары новой партии трамваев «Львёнок». Более десятка составов встанут на рельсы уже в марте.