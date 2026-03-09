Самару и правый берег Волги свяжут скоростные суда с двигателями-водомётами

В 2026 году продолжится эксплуатация «Валдаев». Но новых судов на подводных крыльях пока закупаться не будет. По словам главы ведомства, их достаточно. Однако к ним добавится новый тип речных машин, но другого типа. Самарская область приобретёт суда типа КС. Они тоже скоростные, но имеют другой тип движущей силы — не подводные крылья, а двигатели-водомёты. НА Волге самарцы смогут увидеть их уже в навигацию 2027 года.