ЖКХ Минска сказало, снизят ли тариф жировки, если не пользуешься мусоропроводом

Минчанин задал вопрос, может ли он не платить меньше за вывоз мусора, если живет на первом этаже, а первый загрузочный клапан мусоропровода находится на площадке между первым и вторым этажами, и удобнее вынести пакет с мусором сразу на улицу. На этот вопрос по просьбе агентства «Минск-Новости» ответил начальник юридического отдела ЖЭУ № 3 Первомайского района Минска Алексей Скалдин.
Специалист отметил, что заблокировать загрузочный клапан мусоропровода на отдельной межэтажной площадке закон не позволяет. Это связано с особенностями технического обслуживания мусоропровода: для его прочистки может потребоваться доступ в любой загрузочный клапан.
Вариант один — отказаться от мусоропровода всем подъездом. Инициировать это может и один человек, поддержать должны более 50% собственников. Такие работы проводятся за счет средств жильцов.
Одновременно организации ЖКХ обустраивают за бюджетные средства места для складирования мусора на дворовой территории. Самый распространенный в последние годы вариант — установка модульной конструкции для сбора отходов. В столице их уже более 3 тысяч и еще около 750 будут установлены в 2026-м. Реже практикуется способ, предусматривающий использование контейнера в мусороприемной камере с устройством в двери окошка с качающейся заслонкой.
В Минске дифференцированные тарифы на обращение с ТКО введены осенью 2017-го, однако разница в расценках пока незначительная.
