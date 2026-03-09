ЖКХ Минска сказало, снизят ли тариф жировки, если не пользуешься мусоропроводом

Минчанин задал вопрос, может ли он не платить меньше за вывоз мусора, если живет на первом этаже, а первый загрузочный клапан мусоропровода находится на площадке между первым и вторым этажами, и удобнее вынести пакет с мусором сразу на улицу. На этот вопрос по просьбе агентства «Минск-Новости» ответил начальник юридического отдела ЖЭУ № 3 Первомайского района Минска Алексей Скалдин.