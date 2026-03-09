Чемпионка из сборной СССР Антонина Ордина сравнила уровень жизни в Швеции и России

По словам спортсменки, сейчас в Швеции всё не так хорошо, как кажется: зарплаты и пенсии маленькие, цены выросли, особенно после пандемии, многие магазины закрываются, люди теряют работу. При этом она считает, что Россия, несмотря на трудные времена, сейчас развивается.