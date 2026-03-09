WSJ: Конфликт на Ближнем Востоке может изменить позицию ЕС по энергетике из РФ

Боевые действия на Ближнем Востоке и возможное закрытие Персидского залива могут повлиять на энергетическую политику Евросоюза. Об этом пишет The Wall Street Journal.
В материале говорится, что в Европе опасаются длительного закрытия залива. По данным издания, в таком случае регион может пересмотреть жесткую позицию по вопросу восстановления энергетических отношений с Москвой.
Аналитики и представители компаний также отмечают, что за последние несколько дней часть танкеров с энергоносителями отказалась от маршрутов в Европу и направилась в страны Азии.
Старший аналитик по нефти компании Kpler Навис Дас заявил, что чем дольше будет продолжаться конфликт на Ближнем Востоке, тем сильнее может вырасти зависимость мирового рынка от российской нефти, передает WSJ.
Стоимость фьючерсов на нефть марки Brent с поставкой в мае на лондонской бирже ICE подскочила почти на 20 процентов — 111,4 доллара. Об этом стало известно 9 марта.