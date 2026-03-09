Назван самый популярный день недели для чтения среди россиянок

МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Пятница стала самым популярным днем для чтения у российских читательниц, при этом больше всего читают днем с 14.00 до 18.00, сообщили РИА Новости в книжном сервисе сервис «КИОН Строки».
«По данным сервиса, самым популярным днем для чтения среди пользовательниц стала пятница, а наиболее активное время — с 14.00 до 18.00», — говорится в сообщении.
Среди жанров пользовательницы чаще всего выбирают фэнтези, любовные романы, современную литературу, детективы и классику, отметили в сервисе. Отдельные направления демонстрируют особый рост популярности. Так, интерес женской аудитории к детективам вырос на 23%, отметили в сервисе.
Ранее «КИОН Строки» назвали самые популярные у россиянок произведения: ими стали романы «Анна Каренина» Льва Толстого, «Граф Монте-Кристо» Александра Дюма и «Братья Карамазовы» Федора Достоевского.