В Петербурге в XVI раз вручили премию «Фигаро»

В Театре имени Андрея Миронова в Санкт-Петербурге 8 марта состоялась 16-я церемония вручения премии «Фигаро». Об этом сообщает пресс-служба театра.
Организаторами премии являются само театральное учреждение и «Российский фонд культуры». В этот раз её лауреатами стали как народная артистка СССР Габриэла Комлева, так и народный артист России Олег Меньшиков. А также заслуженные артисты России Елена Симонова, Максим Матвеев, Марина Брусникина и Татьяна Каменева-Марус, заслуженная артистка РСФСР Елена Проклова, артисты театра и кино Александра Ребенок, Анна Чиповская, Ефим Шифрин и Евгений Сидихин. Кроме того, её получил режиссёр театра и кино Антон Яковлев, пишет «Петербургский дневник».
Вручали премию народные артисты России Елена Санаева, Максим Дунаевский, Андрей Соколов, Валентин Смирнитский, Клара Новикова, Виктор Раков, Юрий Васильев и Елена Цыплакова, заслуженные артисты России Олеся Судзиловская и Нина Корниенко, певцы Альбина Шагимуратова, Альберт Асадуллин и Василий Герелло.
Напомним, премия вручается в Санкт-Петербурге с 2010 года. Она предназначена для того, чтобы отметить высшие достижения в сфере актёрского драматического искусства. Лауреаты получают фарфоровую статуэтку, изображающая Андрея Миронова в роли Фигаро в костюме. В таком виде артист был запечатлён в спектакле «Женитьба Фигаро».