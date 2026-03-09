В Петербурге в XVI раз вручили премию «Фигаро»

Организаторами премии являются само театральное учреждение и «Российский фонд культуры». В этот раз её лауреатами стали как народная артистка СССР Габриэла Комлева, так и народный артист России Олег Меньшиков. А также заслуженные артисты России Елена Симонова, Максим Матвеев, Марина Брусникина и Татьяна Каменева-Марус, заслуженная артистка РСФСР Елена Проклова, артисты театра и кино Александра Ребенок, Анна Чиповская, Ефим Шифрин и Евгений Сидихин. Кроме того, её получил режиссёр театра и кино Антон Яковлев, пишет «Петербургский дневник».