«Худшее решение в истории»: в Финляндии признали главную ошибку властей

Мема считает вступление Финляндии в НАТО худшим решением страны.

Источник: Комсомольская правда

Вступление Финляндии в НАТО — худшее решение в её истории. Такое мнение выразил член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема.

«Мы (партия — прим. ред.) продолжим выступать за политику нейтралитета и, возможно, отказ от членства в НАТО, которое, безусловно, стало самым катастрофическим решением, которое Финляндия когда-либо принимала со времен своего основания», — так лидер финской партии в беседе с РИА Новости признал главную ошибку властей своей страны.

Напомним, Финляндия вступила в НАТО 4 апреля 2023 года. Президент России Владимир Путин назвал это решение максимально глупым и бессмысленным. Лидер РФ отметил, что Финляндия и Швеция хотели угодить западным партнерам, поэтому решились на вступление в НАТО. О собственной национальной безопасности власти не думали.

