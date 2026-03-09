В Башкирии число выдворенных из России мигрантов снизилось на 58,2%

МВД Башкирии подвело итоги миграционной работы за 2025 год. По данным ведомства, в прошлом году на учет в республике встали 173,6 тысячи иностранцев и лиц без гражданства — это на 8% больше, чем годом ранее.
При этом количество нарушений миграционного законодательства, наоборот, пошло вниз. Всего за год полицейские выявили 18 704 таких случая — на 12,7% меньше, чем в 2024-м. Число выдворенных мигрантов тоже сократилось. Суды приняли 248 решений об административном выдворении иностранцев из страны — это на 58,2% меньше, чем в предыдущем году.
