В Башкирии число выдворенных из России мигрантов снизилось на 58,2%

При этом количество нарушений миграционного законодательства, наоборот, пошло вниз. Всего за год полицейские выявили 18 704 таких случая — на 12,7% меньше, чем в 2024-м. Число выдворенных мигрантов тоже сократилось. Суды приняли 248 решений об административном выдворении иностранцев из страны — это на 58,2% меньше, чем в предыдущем году.