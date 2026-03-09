Челябинские почтальоны назвали улицы, где 8 Марта круглый год

К Международному женскому дню Почта России посчитала праздничные топонимы в Челябинской области. В течение всего года на посылках, конвертах и даже квитанциях красуется надпись «8 Марта» у жителей одноименных улиц. Это одно из самых популярных названий — такие почтовые адреса есть в крупных городах и небольших поселках. Кстати, в Челябинск их даже три — одна проходит вдоль реки Миасс, между улицами Кирова и Каслинской, вторая находится в Новосинеглазово, еще одна — в поселке АМЗ.