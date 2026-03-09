Первый проект квартала на месте завода в центре Минска появился в сети

Старые заводские корпуса в центре Минска на улице Красноармейской, возле Свислочи, снесут и на их месте постоят современный жилой район с объектами торговли, кафе, мастерскими на первых этажах зданий. Как сообщает агентство «Минск-Новости», завершилось общественное обсуждение градостроительного проекта территории в границах улиц Ульяновской — Первомайской — Пулихова — Смоленской — Ленина.
Идея планировки нового квартала — уйти от формата спального района на 3,5 тысячи человек и создать насыщенную городскую среду.
Более того, через Свислочь планируют построить новый мост, который соединит улицы Красноармейскую и Ленина.
Для строительства нового района снесут не только бывшие заводские корпуса, но и двухэтажные жилые дома по ул. Красноармейской, а также частные дома по ул. Смоленской.
А между тем, власти Минска хотят застроить полуостров на изгибе Свислочи в центре Минска.
Кстати, ЖКХ Минска сказало, снизят ли тариф жировки, если не пользуешься мусоропроводом.
Мы писали, что президент Александр Лукашенко хочет переименовать кофе «Американо» в общепите Беларуси.