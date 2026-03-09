«Спартак‑Волгоград» уверенно берёт верх над «Востоком‑2»

В московском бассейне спорткомплекса «Акватория ЗИЛ» завершился финальный, 10‑й тур мужской Суперлиги по водному поло. Перед этими матчами расклад в турнирной таблице был следующим: казанский «Синтез» единолично возглавлял таблицу и уже находился вне досягаемости. Волгоградцы решили все турнирные вопросы, дважды обыграв дома своего преследователя — астраханское «Динамо». Для москвичей, которые не набрали ни одного очка в текущем сезоне, это была возможность прервать печальную серию.