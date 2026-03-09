В Свердловской области запустили горячую линию Роспотребнадзора

В Екатеринбурге и Свердловской области начала работу горячая линия регионального Роспотребнадзора по защите прав потребителей. По телефону граждан консультируют по вопросам покупки товаров и услуг, в том числе и по ситуациям, когда товар приобретен через Интернет. Специалисты помогают уральцам защитить свои права в спорных ситуациях.