Ричмонд
+15°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Особняк певицы Рианны в Лос-Анджелесе обстреляли, певица была внутри дома

На певицу Рианну было совершено покушение.

Источник: Комсомольская правда

Особняк певицы Рианны в Лос-Анджелесе обстреляли. Отмечается, что артистка находилась внутри, но она не пострадала. Об этом пишет издание Los Angeles Times со ссылкой на сведения полиции региона.

«В воскресенье женщина произвела несколько выстрелов в дом поп-звезды Рианны в Беверли-Хиллз, одна пуля попала в стену особняка… Поп-звезда находилась в доме», — говорится в сообщении от иностранного издания.

Полиция прибыла на вызов и насчитала около десяти выстрелов. 30-летняя женщина стреляла из белой Tesla. Сейчас нападавшая находится в полиции. Ее задержали правоохранительные органы, приехавшие на вызов. Следствию предстоит выяснить причины нападения на недвижимость звезды. С самой певицей сейчас все в порядке.

Ранее KP.RU сообщил, что на певца Авраама Руссо было организовано покушение. Оказалось, что артиста спасла его супруга.