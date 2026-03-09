Особняк певицы Рианны в Лос-Анджелесе обстреляли, певица была внутри дома

Особняк певицы Рианны в Лос-Анджелесе обстреляли. Отмечается, что артистка находилась внутри, но она не пострадала. Об этом пишет издание Los Angeles Times со ссылкой на сведения полиции региона.
«В воскресенье женщина произвела несколько выстрелов в дом поп-звезды Рианны в Беверли-Хиллз, одна пуля попала в стену особняка… Поп-звезда находилась в доме», — говорится в сообщении от иностранного издания.
Полиция прибыла на вызов и насчитала около десяти выстрелов. 30-летняя женщина стреляла из белой Tesla. Сейчас нападавшая находится в полиции. Ее задержали правоохранительные органы, приехавшие на вызов. Следствию предстоит выяснить причины нападения на недвижимость звезды. С самой певицей сейчас все в порядке.
