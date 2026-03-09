Школьникам рассказали, какие слова будут считаться грубым нарушением на ЕГЭ

Использование сленговых выражений в заданиях Единого государственного экзамена (ЕГЭ), в том числе итогового сочинения, будет считаться грубым речевым нарушением. Об этом рассказала доктор филологических наук, профессор кафедры журналистики и медиакоммуникаций ЯГПУ имени К. Д. Ушинского Лариса Ухова.
Эксперт уточнила, что сленг относится к лексике ограниченной сферы употребления и не соответствует нормам литературного языка. В связи с этим использование таких слов в экзаменационных работах недопустимо.
«Нельзя забывать, что сленг — это лексика ограниченной сферы употребления, далекая от норм литературного языка. Именно поэтому, например, в сочинении ЕГЭ такое слово будет квалифицировано как грубое речевое нарушение», — сказала она в беседе с ТАСС.
Как отметила профессор, сленг выполняет важную эмоциональную функцию и помогает подросткам выражать чувства и оценки. Однако такие выражения уместны лишь в неформальном общении.
Ухова обратила внимание, что в официальных текстах, в том числе экзаменационных работах, необходимо придерживаться норм литературного языка и избегать популярных молодежных слов: например, «краш» и производных от него.
Эксперт отметила, что одним из ключевых показателей речевой культуры выпускников является владение нормами литературного языка и умение переключаться между различными языковыми регистрами в зависимости от ситуации.
Напомним, сейчас Минпросвещения РФ совместно с Рособрнадзором работает над новыми сервисами на портале «Госуслуги», при помощи которых школьники смогут пройти пробный ЕГЭ, посмотреть результаты и при необходимости подать апелляцию.