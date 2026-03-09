Главное — успокоить правонарушителя: младший лейтенант полиции Татьяна Назарова — о специфике службы

— На месте происшествия (а чаще всего это квартиры, куда нас вызывают женщины во время семейных конфликтов с выпившими мужьями) я всегда стараюсь в первую очередь договориться, — продолжает Татьяна Назарова. — Ведь если перед тобой стоит мужчина ростом два метра, глупо идти на открытый конфликт. Нужно его успокоить и объяснить, что не стоит распускать руки, все вопросы можно уладить за столом переговоров. И практически всегда удается утихомирить правонарушителя.