Главное — успокоить правонарушителя: младший лейтенант полиции Татьяна Назарова — о специфике службы

Младший лейтенант полиции Татьяна Назарова праздничные выходные дни проведет на работе, патрулируя Красносельский район. «Вечерняя Москва» встретилась с девушкой и узнала о специфике ее службы.
Татьяна Назарова, инспектор мобильного взвода отдельной роты патрульно-постовой службы Отела МВД России по Красносельскому району, младший лейтенант полиции, встречает нас на служебном автомобиле у Отдела полиции Красносельского района. Девушка рассказывает, что служить она пошла по примеру своего отца Николая Анатольевича Назарова, который и сам работал в Отделе полиции Красносельского района постовым, а потом в тыловом подразделении.
В 2019 году Татьяна окончила колледж МФЮА по специальности «Правоохранительная деятельность», а позже поступила в вуз. Отец, который уже был тогда ветераном, посоветовал идти работать в полицию. Девушка согласилась. Служба оказалась ей по душе — еще с детства Татьяна часто бывала у отца на работе.
— Меня в отделе многие сотрудники помнят еще десятилетней девчонкой, — делится девушка с улыбкой. — Я попросилась на должность полицейского-водителя, так как у меня уже были права. Я сдала экстремальное вождение на «Жигулях» зимой еще в 17 лет.
Четыре года девушка отработала в батальоне патрульно-постовой службы (ППС). Но ППС работает в основном на массовых мероприятиях, а Татьяне Назаровой хотелось более живой работы, поэтому она и перевелась в Отдел МВД по Красносельскому району. Сначала коллеги и жители района относились к ней настороженно: мол, дама-полицейский, да еще и за рулем?
— В роте не верили, что мне дадут машину, что буду ездить в экипаже… Но вскоре все убедились, что девушка отлично может работать на служебном авто, — улыбается младший лейтенант полиции.
И через полгода начальник Татьяны сказал, что его подчиненная — умница. Спустя некоторое девушку перевели на офицерскую должность — она стала инспектором службы.
Младший лейтенант полиции рассказывает, что частенько на службе ей приходиться сталкиваться с буйными людьми. Многие из них выше ростом и крупнее по комплекции. И в таких ситуациях надо принимать взвешенные решения, чтобы не навредить окружающим и в то же время успокоить правонарушителя.
— На месте происшествия (а чаще всего это квартиры, куда нас вызывают женщины во время семейных конфликтов с выпившими мужьями) я всегда стараюсь в первую очередь договориться, — продолжает Татьяна Назарова. — Ведь если перед тобой стоит мужчина ростом два метра, глупо идти на открытый конфликт. Нужно его успокоить и объяснить, что не стоит распускать руки, все вопросы можно уладить за столом переговоров. И практически всегда удается утихомирить правонарушителя.
При этом в работе девушке очень помогают занятия спортом: она занималась тайским боксом и конным спортом.
— Как-то папа, когда я была маленькой, отвез меня покататься на лошадях, и я захотела заниматься конным спортом, — вспоминает Татьяна Назарова.
Тогда родители отправили девушку в конноспортивную школу. Тренер в то же время отметил способности Татьяны — сказал, что у нее отлично получается справляться с ездой и управлением лошади. Вскоре девушка получила второй взрослый разряд по конкуру.
— У нас в конном спорте есть выражение «чувство лошади», когда можешь сесть на любую лошадь и она всегда будет слушаться. То же самое было у меня. Садилась на любую лошадь, и она адекватно себя вела и слушалась, — продолжает полицейский.
Некоторое время Татьяна работала тренером, обучала детей, и многие ее воспитанники стали тоже разрядниками. Но прервала работу тренером из-за службы в полиции. Но, несмотря на это, она приобрела лошадь породы буденовец и каждые выходные проводит с ней.
— Мой питомец молодой, ему пять лет, его кличка Полигон, но зову его кратко — Гоша. Он живет на конюшне в Раменском районе, и в выходные я люблю с ним проводить время и тренироваться, — рассказывает девушка.