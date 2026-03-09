Отключения света в Кишиневе: проверьте свой адрес — где не будет электричества

Публикуем список адресов.
Ботаника:
Ул. Ботаника Веке, 5, 7, 7A, 9−17, 25−39, Куза-Водэ, ½, ⅓, ¼, ⅕, Помпиерилор, 2, 12, 14−16, 16/2, 18, 18/1, 18/2, 20, 13, 19, Сармизеджетуса, 18, 18/6, 20, 20/2, 24, 24/1, 48/8, 33/2, 35/1 — с 08:50 до 16:00.
Буюканы:
Ул. Барьера Скулень, 9/2, Дойна и Ион Алдя-Теодорович, 44/1, И. Л. Караджале, 2, 2/2, ⅔, 3, Н. Костин, 34A, 37, 44/1, 44/6, 44/7 — с 09:00 до 16:00.
Ул. В. Коробан, 1−17, 37−39, 2−32, Н. Бэлческу, 1−9, 11, 13−23, Сучава, 151, 152, 154/1, 154/2, Сучевица, 11−15, 20, Виртуций, 1−13, 2−6, 12 — с 08:30 до 11:30.
Центр:
Ул. Измаил, 47, Мит. Варлаам, 46 — с 10:00 до 15:00.
Рышкановка:
Ул. П. Рареш, 77 — с 10:45 до 16:30.