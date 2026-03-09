Из омского аэропорта более чем на сутки задержался вылет во Вьетнам

Из омского аэропорта более чем на сутки задержан вылет самолета во Вьетнам. Ситуацией уже заинтересовалась Западно-Сибирская прокуратура.
По данным онлайн-табло, борт во вьетнамский город Камрань должен был отправиться из аэропорта Омска сегодня, 9 мая, в 9:00.Однако теперь на табло значится новое время — 10:50 завтрашнего дня 10 марта. Международный рейс обслуживает авиакомпания Azur Air.
Как говорится в сообщении Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, вылет из Омска задержан в связи с поздним прибытием воздушного судна в омский аэропорт.
В связи с задержкой транспортная прокуратура проводит надзорные мероприятия за соблюдением прав пассажиров опаздывающего рейса. В случае нарушений пассажиры могут обратиться к дежурному прокурору Западно-Сибирской транспортной прокуратуры по телефону +7 (913) 921−70−00.
