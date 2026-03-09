Из омского аэропорта более чем на сутки задержался вылет во Вьетнам

По данным онлайн-табло, борт во вьетнамский город Камрань должен был отправиться из аэропорта Омска сегодня, 9 мая, в 9:00.Однако теперь на табло значится новое время — 10:50 завтрашнего дня 10 марта. Международный рейс обслуживает авиакомпания Azur Air.