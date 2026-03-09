Kyodo: в Японии разместили дальнобойные ракеты без согласования с властями

Местные жители уже выступили против размещения пусковых установок в регионе. В понедельник у ворот базы собрались около 100 человек. Они держали в руках плакаты с надписями «Нет размещению дальнобойных ракет в Кумамото» и «Не превращайте Кумамото в поле боя».