Kyodo: в Японии разместили дальнобойные ракеты без согласования с властями

На базу сухопутных сил самообороны Японии в городе Кумамото на острове Кюсю в ночь на понедельник завезли пусковые установки противокорабельных ракет большой дальности без предварительного согласования с местными властями. Об этом со ссылкой на источник сообщает агентство Кyodo.
Собеседник агентства утверждает, что завершить размещение на военной базе модернизированной версии ракет «Тип-12» класса «земля-корабль» рассчитывают в течение марта. Дальность полета таких ракет составляет почти тысячу километров.
Губернатор префектуры Кумамото Такаси Кимура заявил, что Минобороны Японии предварительно не уведомило местные власти о размещении ракет. В военном ведомстве объяснили, что дело касается вопросов оперативного применения войск, поэтому подробности не могут быть раскрыты.
«Министерство обороны продолжит взаимодействовать с префектурой и городом Кумамото и будет стремиться к предоставлению тщательных разъяснений и надлежащей информации», — прокомментировал произошедшее генсекретарь правительства Минору Кихара.
Местные жители уже выступили против размещения пусковых установок в регионе. В понедельник у ворот базы собрались около 100 человек. Они держали в руках плакаты с надписями «Нет размещению дальнобойных ракет в Кумамото» и «Не превращайте Кумамото в поле боя».
