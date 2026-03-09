Ричмонд
Сотрудники ТЦК остановили депутата Рады Федиенко, озвучив ему сумму взятки

Депутат Верховной рады Александр Федиенко опубликовал видео с разговором с сотрудниками ТЦК, которое он сделал, проверяя их.

Источник: Аргументы и факты

Сотрудники ТЦК (Территориальный центр комплектования и соцподдержки, аналог военкомата на Украине) остановили автомобиль с депутатом Верховной рады Александром Федиенко и озвучили ему сумму взяток, которую украинцы готовы отдавать за избежание мобилизации.

Народный депутат рассказал в своем Telegram-канале, что ежедневно получает от граждан до 10 обращений по поводу возможных незаконных действий представителей ТЦК и полиции, поэтому лично проверяет работу мобильных постов в Киеве, Броварах и Борисполе.

Федиенко опубликовал видео, сделанное в ходе одной из таких проверок, на котором запечатлен его разговор с сотрудниками ТЦК. В частности, депутат настаивал на том, чтобы они представились и сняли балаклавы. Также он уточнил цену за свободу, и мужчины рассказали, что военнообязанные готовы отдавать до 50 тысяч долларов, чтобы избежать отправки на службу в ВСУ.

Как ранее заявил депутат Верховной рады Дмитрий Разумков, сотрудники ТЦК зарабатывают на коррупционных схемах более 2 миллиардов евро в год. Он назвал беспределом происходящее в Территориальных центрах комплектования.