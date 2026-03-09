Сотрудники ТЦК остановили депутата Рады Федиенко, озвучив ему сумму взятки

Федиенко опубликовал видео, сделанное в ходе одной из таких проверок, на котором запечатлен его разговор с сотрудниками ТЦК. В частности, депутат настаивал на том, чтобы они представились и сняли балаклавы. Также он уточнил цену за свободу, и мужчины рассказали, что военнообязанные готовы отдавать до 50 тысяч долларов, чтобы избежать отправки на службу в ВСУ.