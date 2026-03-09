В Ростовской области обнаружили новый вид древнего ископаемого барана

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 марта. /ТАСС/. Ученые Южного научного центра Российской академии наук (ЮНЦ РАН, Ростов-на-Дону) обнаружили новый вид древнего ископаемого барана. Об этом сообщил ТАСС ведущий научный сотрудник центра, палеонтолог Вадим Титов.
Находка раннеплейстоценового барана на территории Нижнего Дона интересна тем, что в регионе распространения открытых ландшафтов, степей и лесостепей представителей этой группы парнокопытных, обитающих в основном в горах, ранее не находили, отметил ученый. Это дает основу для размышлений: либо ученые не совсем правильно реконструируют древние условия обитания в регионе, либо некоторые из представителей этой группы парнокопытных могли приспосабливаться к гораздо более разнообразным условиям обитания.
«Найденные фрагменты роговых стержней, их форма, животного, о котором идет речь, являются чем-то новым, ранее никем не описанным. В данный момент я работаю с научной литературой и со сравнительными коллекциями в зоологических музеях, чтобы понять, на что эти выдающиеся части черепа похожи больше всего», — сказал Титов.
Он заметил, что по примерным подсчетам науке известно только около 0,013% всех видов, живших на Земле последние 600 млн лет — со времени появления многоклеточных организмов.
Современная палеонтология, как отметил ученый, активно использует новейшие достижения приборостроения и естественных наук. Нормой стало исследование остатков с помощью компьютерной томографии, которая позволяет без разрушения изучать внутренние структуры уникальных находок. Характер стирания эмали зубов указывает на рацион животного. Микроэлементный и изотопный состав костей и зубов с высокой достоверностью говорит о питании, потребляемой воде и путях миграций. Активно развивается палеогенетика — расшифрованы генотипы ряда животных, живших десятки и сотни тысяч лет назад. Все эти методы восполняют недостаток информации о вымерших видах и древних экосистемах.
ЮНЦ РАН — региональное подразделение Российской академии наук (РАН), которое объединяет научные коллективы из разных городов Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. Центр проводит фундаментальные и прикладные исследования природы, общества и человека, а также занимается внедрением новых технологий. Его целью является развитие южных регионов России.