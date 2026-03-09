В Ростовской области обнаружили новый вид древнего ископаемого барана

Современная палеонтология, как отметил ученый, активно использует новейшие достижения приборостроения и естественных наук. Нормой стало исследование остатков с помощью компьютерной томографии, которая позволяет без разрушения изучать внутренние структуры уникальных находок. Характер стирания эмали зубов указывает на рацион животного. Микроэлементный и изотопный состав костей и зубов с высокой достоверностью говорит о питании, потребляемой воде и путях миграций. Активно развивается палеогенетика — расшифрованы генотипы ряда животных, живших десятки и сотни тысяч лет назад. Все эти методы восполняют недостаток информации о вымерших видах и древних экосистемах.