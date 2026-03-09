В Иркутском зоосаде барсук вышел из спячки

Ранее КП-Иркутск сообщала, что 27-летняя Татьяна Жилина из Забайкалья встала тушить огонь плечом к плечу с профессионалами МЧС. В отряде, где большинство — мужчины, хрупкая блондинка с 25-килограммовым ранцем стала своей. Подробнее об истории сибирячек, которые ломают стереотипы, читайте здесь.