Ричмонд
+15°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Иркутском зоосаде барсук вышел из спячки

Эти животные пробуждаются только тогда, когда чувствуют приближение настоящего тепла.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутском зоосаде барсук вышел из зимней спячки. А это признак того, что холодное время года окончательно ушло, и в регион пришла весна.

— Барсук проснулся утром 8 марта. Эти животные пробуждаются только тогда, когда чувствуют приближение настоящего тепла, — рассказали КП-Иркутск в пресс-службе зоосада.

Фото: социальные сети Иркутского зоосада.

В этом сезоне барсук стал первым крупным млекопитающим, который вылез из спячки. Теперь сотрудникам остается наблюдать за другими животными и встречать весну.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что 27-летняя Татьяна Жилина из Забайкалья встала тушить огонь плечом к плечу с профессионалами МЧС. В отряде, где большинство — мужчины, хрупкая блондинка с 25-килограммовым ранцем стала своей. Подробнее об истории сибирячек, которые ломают стереотипы, читайте здесь.