В Иркутском зоосаде барсук вышел из спячки

В Иркутском зоосаде барсук вышел из зимней спячки. А это признак того, что холодное время года окончательно ушло, и в регион пришла весна.
— Барсук проснулся утром 8 марта. Эти животные пробуждаются только тогда, когда чувствуют приближение настоящего тепла, — рассказали КП-Иркутск в пресс-службе зоосада.
Фото: социальные сети Иркутского зоосада.
В этом сезоне барсук стал первым крупным млекопитающим, который вылез из спячки. Теперь сотрудникам остается наблюдать за другими животными и встречать весну.
