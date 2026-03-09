Какие перемены ждут самозанятых?

Сам депутат предлагает оставить такой режим только в сфере услуг присмотра за детьми, репетиторства, помощи по хозяйству и сдачи жилья в аренду, мотивируя тем, что работодатели стали использовать самозанятых, чтобы снижать налоговую нагрузку на предприятия. К тому же большинство пользователей режима не делают отчисления на будущую пенсию, на медстрахование.