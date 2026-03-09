Какие перемены ждут самозанятых?

Не случайно власти говорят в наши дни о преференциях для тех самозанятых, которые вступают в программу пенсионного страхования.
Депутаты Госдумы инициировали рассмотрение вопроса об ограничении сфер деятельности для самозанятых.
В частности, депутат Ярослав Нилов предложил начать общественную и межведомственную дискуссию насчёт будущего самозанятых — предстоит решить, оставить всё как есть или ввести новый механизм такой формы деятельности. Вопрос надо решить до 2029 г., когда заканчивается эксперимент по введению в стране режима самозанятости.
Сам депутат предлагает оставить такой режим только в сфере услуг присмотра за детьми, репетиторства, помощи по хозяйству и сдачи жилья в аренду, мотивируя тем, что работодатели стали использовать самозанятых, чтобы снижать налоговую нагрузку на предприятия. К тому же большинство пользователей режима не делают отчисления на будущую пенсию, на медстрахование.
«Самозанятость не в полной мере оправдала ожидания, — полагает экономист, социолог Андрей Лещинский. — Не случайно сейчас власти говорят о преференциях для самозанятых, которые вступили в программу пенсионного страхования. Наверху осознали, что спустя годы забота о тех, кто сегодня является самозанятым, ляжет на плечи государства, и это будет немалый груз».
«Самозанятость планировалась как первый шаг к развитию собственного дела, — говорит председатель Волгоградского центра защиты и развития бизнеса “Дело” Татьяна Шибченко. — Однако большинству самозанятых удобно в той нише, которую они заняли, переходить к большему многие не торопятся, развития нет, и, конечно, роста для малого и среднего бизнеса такая ситуация не даёт».
Депутат также предлагает полностью ввести самозанятых в систему социального и пенсионного страхования с установлением взносов в Соцфонд России. Но возникает вопрос: не уйдут ли тогда самозанятые в тень, где ранее и пребывали?