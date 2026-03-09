Схема «обратного звонка» набирает популярность: как мошенники подстраиваются под новые правила

По данным экспертов, жертве приходит SMS или сообщение в мессенджере с предупреждением о том, что «ваш аккаунт на Госуслугах взломан, для блокировки злоумышленников срочно позвоните по номеру +7…». После звонка человек попадает в поддельный колл-центр, где якобы сотрудники службы поддержки просят продиктовать данные банковской карты или код подтверждения из SMS.