Схема «обратного звонка» набирает популярность: как мошенники подстраиваются под новые правила

Схема обратного звонка набирает популярность у мошенников.

Источник: Комсомольская правда

Мошенники начали массово использовать новую тактику обмана — так называемую схему «обратного звонка». Злоумышленники рассылают сообщения о якобы взломанном аккаунте на портале «Госуслуги» и просят как можно быстрее перезвонить по указанному номеру. Об этом рассказали в пресс-службе платформы «Мошеловка» Народного фронта.

По данным экспертов, жертве приходит SMS или сообщение в мессенджере с предупреждением о том, что «ваш аккаунт на Госуслугах взломан, для блокировки злоумышленников срочно позвоните по номеру +7…». После звонка человек попадает в поддельный колл-центр, где якобы сотрудники службы поддержки просят продиктовать данные банковской карты или код подтверждения из SMS.

Основной целью таких схем становятся пользователи портала «Госуслуги», онлайн-банков и микрофинансовых организаций. В «Мошеловке» отмечают, что всплеск подобных атак наблюдается в марте — преступники меняют методы на фоне внедрения новых защитных механизмов и делают ставку на доверчивость и инициативу самих граждан.

Эксперты советуют не перезванивать по номерам, указанным в сообщениях от незнакомых отправителей. Если звонок уже был сделан и собеседник предлагает «перевести деньги на безопасный счет», разговор следует немедленно прекратить.

«Помните: настоящие сотрудники государственных и финансовых организаций никогда не просят вас перезванивать на мобильные номера», — приводит РИА Новости призыв пресс-службы платформы.

Ранее в МВД России предупредили, что мошенники начали устраивать сложные спектакли с десятками участников.