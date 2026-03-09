«Должность не пожизненная»: директоров школ ждут изменения в Казахстане

По информации пресс-службы Министерства просвещения, схема, по которой директора школ десятилетиями занимали свои должности, скоро не будет работать в Казахстане. О новшествах для руководителей учебных заведений рассказала министр просвещения в интервью программе «Түйін» на телеканале «24KZ».
"Во-первых, должность директора школы не означает, что человек будет занимать ее до выхода на пенсию. Время изменилось, изменились и принципы управления. У нас есть много грамотных, квалифицированных, талантливых и творческих педагогов, которые стремятся стать директорами школ.
Нам необходимо сформировать систему, которая позволит выявлять сильных менеджеров среди этих талантливых учителей. Должность директора школы не должна быть чьим-то пожизненным местом работы", — сказала Жулдыз Сулейменова.
Министр добавила, что в ближайшее время будет обсуждаться приказ о ротации директоров школ. Предлагается формат «2+2» (годы работы — прим. ред.) для городских школ и «3+3» для сельских. В настоящее время данный вопрос прорабатывается в рамках рабочей группы. Окончательное решение будет принято до начала следующего учебного года.