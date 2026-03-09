Названы самые популярные у туристов города Крыма

«В 2025 году количество бронирований мест размещения в Крыму увеличилось на 43% относительно 2024 года. Продолжительность отдыха также выросла: если в 2024-м отели на полуострове бронировали в среднем на 2,8 дня, то в 2025-м туристы приезжали уже на 3 дня», — говорится в исследовании.