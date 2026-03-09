Ричмонд
Названы самые популярные у туристов города Крыма

МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Количество бронирований отелей в Крыму в 2025 году выросло на 43% по сравнению с 2024 годом, а самыми популярными городами для отдыха на полуострове стали Ялта, Симферополь и Алушта, рассказали РИА Новости в сервисе OneTwoTrip.

Источник: РИА "Новости"

«В 2025 году количество бронирований мест размещения в Крыму увеличилось на 43% относительно 2024 года. Продолжительность отдыха также выросла: если в 2024-м отели на полуострове бронировали в среднем на 2,8 дня, то в 2025-м туристы приезжали уже на 3 дня», — говорится в исследовании.

По данным онлайн-сервиса, чаще всего путешественники бронировали отели в Ялте (доля заказов там составила 27%). На втором месте Симферополь с долей в 15,9%, на третьем — Алушта (8,4%). В пятерку также вошли Евпатория (7,3%) и Феодосия (6,2%).

Средняя стоимость номера в прошлом году составила 8,9 тысячи рублей в сутки против 8,2 тысячи рублей в 2024-м. Самый востребованный тип размещения в Крыму — отели, реже выбирают гостевые дома и апартаменты.

«В основном на полуострове туристы отдыхают вдвоем: в 2025 году в 55% бронирований были указаны два гостя. В соло-поездки отправлялись 23% путешественников, а втроем — 12%. Остальные 10% заказов приходятся на компании из четырех и более человек», — обратили внимание в OneTwoTrip.

Почти 47% бронирований гостиниц в Крыму приходятся на период с июня по август, на осень и весну — 25% и 19% соответственно.

