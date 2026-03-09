Певцов назвал иностранные псевдонимы в России варварством

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Российские артисты не должны брать иностранные псевдонимы, это варварство, и хорошо бы оно имело последствия для них, заявил ТАСС народный артист России, первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Дмитрий Певцов.
На вопрос, действительно ли с 1 марта в РФ из-за закона о русификации вывесок оказались запрещены и псевдонимы артистов на латинице, депутат призвал читать не «чьи-то комментарии, а указанные нормы в оригинале». При этом он подчеркнул, что, «по большому счету, люди, которые живут в России, говорят и думают на русском языке, должны зваться русскими именами».
«И нечего на Запад смотреть. Дали папа с мамой имя, ну не нравится — возьми псевдоним, но только русский», — сказал Певцов.
«Если бы на самом деле возникли проблемы у этих людей (с иностранными псевдонимами — прим. ТАСС), я был бы только рад. Потому что это неправильно, называться чужими именами. Это варварство», — заключил первый зампред комитета ГД.